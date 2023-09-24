الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل عددا من الطلبة

رام الله 24 أيلول (بترا) - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جامعة بير زيت شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، واعتقلت ثمانية طلاب، واعتدت على الحرس الجامعي.

وقالت الجامعة في بيان إن قوات الاحتلال اعتدت على الحرس الجامعي، وعبثت بمحتويات الجامعة، وتعمدت تخريبها، واعتقلت عددا من الطلبة والمواطنين أثناء تواجدهم داخل حرم الجامعة.

ودانت الجامعة اقتحام قوات الاحتلال لحرمها فجر اليوم، واعتقال عدد من طلبتها، وإحداث خراب في ممتلكاتها.

وبحسب البيان، حاصرت قوة عسكرية تزيد عن 50 آلية عسكرية الجامعة، واقتحمت حرمها، بعد الاعتداء على الحرس، والاستيلاء على أجهزتهم الخلوية، واحتجازهم في غرفة الحراسة، فيما داهمت قوة عسكرية أخرى مجلس طلبة الجامعة، وفجرت أبوابه، وعبثت بمحتوياته.

وأكدت الجامعة أن ما جرى يشكل انتهاكا كبيرا وواضحا للأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم انتهاك حرمة الجامعات، والمؤسسات التعليمية، مشددة على أنها تعمل من خلال محاميها والمؤسسات القانونية للاطمئنان على الطلبة المعتقلين.

وأكدت أن هذه الاعتداءات ما هي إلا استمرار لسياسة الاحتلال التي تستهدف فئات الشعب الفلسطيني كافة، محذرة من الخطورة البالغة لهذا الاقتحام الهمجي، واستمرار سياسة الاحتلال الممنهجة لتدمير الحياة التعليمية في فلسطين عبر استهداف الطلبة، واعتقالهم والاعتداء على المؤسسات الأكاديمية، لا سيما مؤسسات التعليم العالي،. وناشدت الجامعة، المؤسسات الدولية الحقوقية والأكاديمية لمناصرتها ومؤسسات التعليم العالي، لأن هذه الانتهاكات تعيق مسيرة المؤسسات التعليمية وأداء دورها الأكاديمي والإنساني.

ودانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اقتحام قوات الاحتلال لجامعة بيرزيت، فجر اليوم، واعتقال عدد من طلبتها، والإضرار بممتلكاتها.

وأكدت الوزارة، في بيان أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية كافة التي تجرم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية عموما.

وأوضحت، أن انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية تضرب بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المؤسسات التعليمية وحرمتها، مؤكدة أن الاحتلال لن يكسر إرادة هذه المؤسسات وطلبتها والعاملين فيها، وسيبقون متمسكين برسالة العلم والتعلم.

وجددت الوزارة دعوتها للاتحاد الدولي للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية لفضح هذه الانتهاكات المتواصلة بحق التعليم العالي الفلسطيني، واتخاذ موقف حازم تجاهها.

كما دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، واستمرار عمليات القتل اليومية في أرجاء الضفة الغربية كافة.

وقال أبو ردينة في بيان اليوم الأحد إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشن حربا متواصلة على الشعب الفلسطيني ومقدراته لتنفيذ مخططاتها التي أعلن عنها نتنياهو في كلمته أمام الأمم المتحدة، متحديا جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي أكدت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى جاهدا لجر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد عبر عدوانه المتواصل، وكذلك دعوات المتطرفين اليهود لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، واقتحام جامعة بيرزيت.

وشدد على أن جرائم الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله المشروع حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

--(بترا)

م ف/ ف ج

24/09/2023 10:49:09