أمسية شعرية في اربد بعنوان أروقة الشعر

أمسية شعرية في اربد بعنوان أروقة الشعر
التاريخ
9/24/2023 4:26:18 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 24 أيلول (بترا)- نظم فريق مبادرة نون للقراءة والإبداع في قاعة المؤتمرات التابعة لبلدية إربد الكبرى أمس، أمسية شعرية بعنوان "أروقة الشعر"، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والشعراء والمهتمين.
وخلال الأمسية التي أدارها الأديب أحمد مقدادي، قرأ الشعراء المشاركون عددا من القصائد، بدأها الشاعر محمد خالد النبالي بقصائد "مجد العروبة، وددتك نفسي، السابر الرحال، عبيد السوق، أغلال التعلق"، والشاعر محمد تركي حجازي بقصيدتين بعنوان "قطرة من دلالك، الفكرة السمراء".
كما قرأ الشاعر الدكتور علي غبن قصائد ابن الأرض، عيل صبري، بنت مدريد وفنجان قهوة، وقرأ الشاعر الدكتور علي هصيص قصائد بعنوان "كوني كما أنت، ومقاطع قصيرة من ديوان مخطوط بعنوان "لحظة ماء".
وقالت رئيسة مبادرة نون الأديبة أماني المبارك إن هذه الأمسية هي أولى أمسيات المبادرة التي انطلقت تزامناً مع إعلان لواء بني كِنانة مدينة الثقافة لعام 2023، بهدف دعم الشباب وإخراج طاقاتهم الإبداعية المتجددة، وتنمية قدراتهم وطموحاتهم ودعم أفكارهم الخلاقة.
وفي نهاية الأمسية، جرى تكريم الشعراء المشاركين.
--(بترا)
ع ع/ ف ج
24/09/2023 10:36:32
MENAFN24092023000117011021ID1107128512
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