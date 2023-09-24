أمسية شعرية في اربد بعنوان أروقة الشعر

إربد 24 أيلول (بترا)- نظم فريق مبادرة نون للقراءة والإبداع في قاعة المؤتمرات التابعة لبلدية إربد الكبرى أمس، أمسية شعرية بعنوان "أروقة الشعر"، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والشعراء والمهتمين.

وخلال الأمسية التي أدارها الأديب أحمد مقدادي، قرأ الشعراء المشاركون عددا من القصائد، بدأها الشاعر محمد خالد النبالي بقصائد "مجد العروبة، وددتك نفسي، السابر الرحال، عبيد السوق، أغلال التعلق"، والشاعر محمد تركي حجازي بقصيدتين بعنوان "قطرة من دلالك، الفكرة السمراء".

كما قرأ الشاعر الدكتور علي غبن قصائد ابن الأرض، عيل صبري، بنت مدريد وفنجان قهوة، وقرأ الشاعر الدكتور علي هصيص قصائد بعنوان "كوني كما أنت، ومقاطع قصيرة من ديوان مخطوط بعنوان "لحظة ماء".

وقالت رئيسة مبادرة نون الأديبة أماني المبارك إن هذه الأمسية هي أولى أمسيات المبادرة التي انطلقت تزامناً مع إعلان لواء بني كِنانة مدينة الثقافة لعام 2023، بهدف دعم الشباب وإخراج طاقاتهم الإبداعية المتجددة، وتنمية قدراتهم وطموحاتهم ودعم أفكارهم الخلاقة.

وفي نهاية الأمسية، جرى تكريم الشعراء المشاركين.

--(بترا)

ع ع/ ف ج

24/09/2023 10:36:32