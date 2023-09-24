افتتاح مقهى القراءة الثقافي في الأغوار الجنوبية

الأغوار الجنوبية 24 أيلول (بترا)- عودة الجعافرة - افتتح في غور المزرعة بلواء الأغوار الجنوبية، مقهى القراءة الثقافي ضمن فعاليات مبادرة نقرأ لنرتقي- قارئ اليوم قائد الغد.

ويهدف المقهى إلى تأسيس مشهد ثقافي على مستوى الإنتاج والفضاءات، خاصة بعد أن أتيحت لها مساحات أوسع للتعبير الثقافي والفني، لتعميق قيمة القراءة والكتاب بحياة الأفراد والمجتمع.

وقالت مشرفة المقهى زهور الدغيمات، " إن المقهى يستقبل الزوار من قبل مختلف فئات المجتمع، للمشاركة في جلسات قراءة الكتب التي تساعد على توسيع الأفق والإدراك، وقضاء وقت للقراءة والمناقشة ومقابلة أصدقاء أكثر فائدة لجيل الشباب".

وأضافت، يقدم المقهى لرواده فعاليات ثقافية على مدار يوم في الأسبوع، ويتم تخصيص مواضيع محددة لمناقشتها من جوانب الأدب والثقافة، ويستضيف المقهى نقاشاً ضمن فعالية حوار مع كاتب وفعالية تبادل الكتب وتحديد كتاب لمناقشته وإقامة أمسيات شعرية وأدبية.

وأشارت إلى أن المقهى يتيح لزواره فرصة طرح مواهبهم وإبداعاتهم غير المعروفة، وحضور العديد من أمسيات الأدب والشعر والمشاركة في النقاش وتبادل الآراء مع الحضور.

من جانبه، أوضح الكاتب عواد النواصرة، أن المنطقة بحاجة إلى مقاهي ثقافية ومكتبات عامة لتشجيع القراءة والكتابة وتنمية المواهب الإبداعية، وربط الأجيال بالماضي والحاضر.

--(بترا)

ع ج/أ م/ ف ج

24/09/2023 10:04:07

