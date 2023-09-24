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الاحتلال الإسرائيلي يغلق الضفة الغربية والمعابر مع غزة

9/24/2023 4:26:15 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 24 أيلول (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد ،فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة، خلال ما يُسمى "يوم الغفران اليهودي" الذي يصادف اليوم وغدا الاثنين .
ويأتي قرار الإغلاق، بحسب ما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي، "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي"، ثم "سيُقرر في ما بعد بشأن إمكانية فرض الإغلاق في باقي أيام الأعياد اليهودية".
وخلال الإغلاق يُمنع الفلسطينيون إلا في الحالات الطارئة من عبور الحواجز إلى أراضي المحتلة (1948) ، كما تمنع حركة الأفراد والبضائع من قطاع غزة وإليه.
وتفرض دولة الاحتلال الإسرائيلي عادة إغلاقاً على الضفة الغربية في فترة الأعياد اليهودية، ولاسيما في الفترات التي تشهد توتراً أمنياً.
يشار الى ان الأعياد اليهودية تكثر في شهر أيلول الحالي وتستمر حتى تشرين الأول المقبل.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
24/09/2023 09:23:41

MENAFN24092023000117011021ID1107128509

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