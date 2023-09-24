المتطرف غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

المتطرف غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى
التاريخ
9/24/2023 4:26:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 24 أيلول (بترا) - قاد عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف يهودا غليك، صباح اليوم الأحد، اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة ، وذلك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ،في بيان ، إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأعاقت دخول المصلين إليه وذلك لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة، في ذكرى ما يسمى عيد "يوم الغفران" اليهودي.
وكان اتحاد "منظمات الهيكل" المزعوم قد دعا إلى اقتحام مركزي للأقصى اليوم وغدا، عشية "يوم الغفران" و الأعياد اليهودية الأخرى .
--(بترا)
م . ف /اص / س س
24/09/2023 09:06:02
MENAFN24092023000117011021ID1107128508
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.