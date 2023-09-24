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المتطرف غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

9/24/2023 4:26:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 24 أيلول (بترا) - قاد عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف يهودا غليك، صباح اليوم الأحد، اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة ، وذلك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ،في بيان ، إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأعاقت دخول المصلين إليه وذلك لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة، في ذكرى ما يسمى عيد "يوم الغفران" اليهودي.
وكان اتحاد "منظمات الهيكل" المزعوم قد دعا إلى اقتحام مركزي للأقصى اليوم وغدا، عشية "يوم الغفران" و الأعياد اليهودية الأخرى .
--(بترا)
م . ف /اص / س س
24/09/2023 09:06:02

MENAFN24092023000117011021ID1107128508

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