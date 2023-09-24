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شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

9/24/2023 4:26:13 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 24 أيلول (بترا) - استشهد فلسطينيان، فجر اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية .
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، ان الشابين عبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما)، أسيد فرحان أبو علي "جبعاوي" (21 عاما) أصيبا بالرصاص الحي في الرأس، حيث تم نقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي في طولكرم، و أعلن الأطباء استشهادهما متأثرين بإصابتهما .
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل الفلسطينيين في المخيم .
--(بترا)
م . ف /اص / س س
24/09/2023 09:04:43

MENAFN24092023000117011021ID1107128507

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