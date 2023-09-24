شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم
التاريخ
9/24/2023 4:26:13 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 24 أيلول (بترا) - استشهد فلسطينيان، فجر اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية .
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، ان الشابين عبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما)، أسيد فرحان أبو علي "جبعاوي" (21 عاما) أصيبا بالرصاص الحي في الرأس، حيث تم نقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي في طولكرم، و أعلن الأطباء استشهادهما متأثرين بإصابتهما .
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل الفلسطينيين في المخيم .
--(بترا)
م . ف /اص / س س
24/09/2023 09:04:43
MENAFN24092023000117011021ID1107128507
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