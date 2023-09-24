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بلينكن: الولايات المتحدة تشعر بالقلق حيال سكان ناغورني قرة باغ

9/24/2023 4:26:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 24 أيلول ( بترا ) - أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ليل السبت، عن قلقه العميق حيال السكان من العرقية الأرمينية في ناغورني قرة باغ ، مضيفا أن الولايات المتحدة، سعت لتأمين الحماية لهم مع تعزيز أذربيجان سيطرتها على الإقليم، بحسب واشنطن تايمز.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن أعرب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان "عن قلق الولايات المتحدة العميق حيال السكان الأرمينيين في ناغورني قره باغ , مؤكدا دعوة الولايات المتحدة أذربيجان إلى حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسكان ناغورني قره باغ وضمان امتثال قواتها للقانون الإنساني الدولي".
وعقد بلينكن ثلاث جولات من محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان لتقليل التوتر بشأن ناغورني قرة باغ التي تضم غالبية سكانية من العرقية الأرمينية شكلوا دولة انفصالية في التسعينيات.
وأرسلت أذربيجان الثلاثاء قوات واستعادت المنطقة الجبلية بسرعة , في وقت أكدت فيه للأمم المتحدة أنها ستحمي السكان المدنيين الأرمينيين .
--( بترا)
ب خ/ اص / س س
24/09/2023 08:01:53

MENAFN24092023000117011021ID1107128506

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