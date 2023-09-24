طقس خريفي معتدل خلال الأسبوع الحالي

عمان 24 أيلول (بترا)-تكون الأجواء اليوم الأحد، خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء ، خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الأربعاء، خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18 وفي مرتفعات الشراة 27 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 20، وفي مناطق السهول 32 - 19، وفي الأغوار الشمالية 39 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 24، وفي البحر الميت 38 - 24، وفي خليج العقبة 39 - 25 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص / س س

24/09/2023 07:47:24