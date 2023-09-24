طقس خريفي معتدل خلال الأسبوع الحالي

طقس خريفي معتدل خلال الأسبوع الحالي
التاريخ
9/24/2023 4:25:45 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)-تكون الأجواء اليوم الأحد، خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء ، خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء يوم الأربعاء، خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18 وفي مرتفعات الشراة 27 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 20، وفي مناطق السهول 32 - 19، وفي الأغوار الشمالية 39 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 24، وفي البحر الميت 38 - 24، وفي خليج العقبة 39 - 25 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/اص / س س
24/09/2023 07:47:24
MENAFN24092023000117011021ID1107128505
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