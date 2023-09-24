سلمى أبو ضيف تنتهى من تصوير ليه تعيشها لوحدك وتتفرغ لـ زينهم مع أحمد داود

وتتفرغ سلمى أبو ضيف مشاهدها في مسلسل "زينهم" بطولة النجم أحمد داود، والمكون من 30 حلقة، من إخراج يحيي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد المالك ، حيث بدأ تصويره الأيام الماضية، وهو من إنتاج شركة اروما استديوز، حيث تقدم سلمى اليبطولة النسائية أمام داود، كما انضم للعمل الفنان كريم قاسم .

وكانت آخر أعمال سلمى أبو ضيف مسلسل "رسالة الإمام" مع النجم خالد النبوى، والذى عرض في رمضان الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة المسلسل كل من حمزة العيلى، نضال الشافعى، خالد أنور، وعدد كبير من الممثلين، من إخراج الليث حجو.