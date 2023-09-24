سلمى أبو ضيف تنتهى من تصوير ليه تعيشها لوحدك وتتفرغ لـ زينهم مع أحمد داود

سلمى أبو ضيف تنتهى من تصوير ليه تعيشها لوحدك وتتفرغ لـ زينهم مع أحمد داود
التاريخ
9/24/2023 4:25:38 AM
(MENAFN- Youm7) اقتربت الفنانة سلمى أبو ضيف من انتهاء تصوير مشاهدها في فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة النجمين شريف منير وخالد الصاوى، والمقرر أن يعرض في السينمات مطلع العام الجديد، من إخراج حستم الجوهرى، حيث صورت سلمى أكثر من شهر حتى انتهت من كل تفاصيل شخصيتها، ليدخل العمل مراحل المونتاج خلال أيام.
وتتفرغ سلمى أبو ضيف مشاهدها في مسلسل "زينهم" بطولة النجم أحمد داود، والمكون من 30 حلقة، من إخراج يحيي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد المالك ، حيث بدأ تصويره الأيام الماضية، وهو من إنتاج شركة اروما استديوز، حيث تقدم سلمى اليبطولة النسائية أمام داود، كما انضم للعمل الفنان كريم قاسم .
وكانت آخر أعمال سلمى أبو ضيف مسلسل "رسالة الإمام" مع النجم خالد النبوى، والذى عرض في رمضان الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة المسلسل كل من حمزة العيلى، نضال الشافعى، خالد أنور، وعدد كبير من الممثلين، من إخراج الليث حجو.
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