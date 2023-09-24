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آخرها أولاد حريم كريم.. 5 أعمال جمعت مصطفى قمر بابنه تيام

9/24/2023 4:25:38 AM
(MENAFN- Youm7) يحرص النجم مصطفي قمر بشكل دائما أن يطل على جمهوره من خلال شاشة السينما رغم تألقه أيضا في الغناء كما أحبه الكثير، وفى موسم الصيف نافس من خلال فيلم "أولاد حريم كريم" وهو يعتبر استكمال للجزء الأول الذى عرض منذ 20 عام تقريبا، ولكن في هذا العلم شارك ابنه تيام ضمن أبطاله، ومن هنا نكشف لكم الأعمال التي جمعت مصطفي قمر وابنه في السينما والدراما منذ طفولته وحتى شبابه.

فيلم "قلب جريء"

كانت البداية من فيلم "قلب جرئ" عام 2002، حيث جسد تيام دور ابنه ولم يقتصر الأمر عليه فقط بل وظهر ابنه الثانى اياد بدور ابنه ايضاً، وشارك في بطولة الفيلم، ياسمين عبد العزيز، حسن حسنى، طلعت زين، أحمد عيد، عبدالله مشرف.

فيلم "بحبك وأنا كمان"

واستكمل مصطفي قمر نجاحاته بفيلم "بحبك وأنا كمان" عام 2003، وظهر أيضا ابنه تيام كطفل للمرة الثانية دون ظهور شقيقه اياد الذى قرر عدم خوض تجربة التمثيل مرة أخرى حتى شبابه، والفيلم شارك في بطولته كل من، سمية الخشاب، محمد لطفي، فتحى عبد الوهاب، خيرية أحمد.

فيلم "فين قلبى"

بعد مرور 14 عام، وبعدما كبر تيام بعض الشئ شارك مع والده في فيلم "فين "قلبى" عام 2017، حيث جسد دور ابيه في صغره، وشارك في بطولة العمل، شيرى عادل، يسرا اللوزى، ادوارد، ايمان السيد.

مسلسل "فارس بلا جواز"

وشارك تيام قمر مع والده في الدراما من خلال مسلسل "فارس بلا جواز" عام 2021، وشاركهم في البطولة كل من، طارق عبد العزيز، طارق الابياري، سليمان عيد، مصطفي حمزة، وغيرهم.

فيلم "أولاد حريم كريم"

شارك تيام قمر مع والده في فيلم "أولاد حريم كريم" الذى يعرض في موسم الصيف الحالي، ويجسد دور ابن الفنانة داليا البحيري، وهو استكمال لفيلم "حريم كريم" الذى عرض منذ ما يقرب من 20 عاماً في السينمات.


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