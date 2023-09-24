7 معلومات من برومو مسلسل على باب العمارة وعرضه على Watch It اليوم

1 – الفنان حاتم صلاح يقدم شخصية "عوض أبو حامد" يأتي من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.

2 – أغلب البرومو الدعائى أجتمع على أن عوض أبو حامد فاشل ولم ينجح في عمله

3 – الفنانة آيه سماحه تعمل مديرة منزل "شغاله" في أحداث المسلسل وتقع في مشاكل مع عوض أبو حامد.

4 – عوض أبو حامد سحب مليون جنيه من البنك ولم يتذكر ماذا فعل بها بعد سؤال والده محمد رضوان

5 – والد عوض الفنان محمد رضوان يقرر أن يمر ابنه بعقبات عدة حتى يتعلم الحياة الصعبة مثله

6 – عوض أبو حامد يستشهد بـ مو صلاح في أحد المشاهد

7 – ظهور الفنان أحمد أمين والفنانة رحمة أحمد واليوتيوبر محمود السيسى في برومو العمل .





















مسلسل "على باب العمارة" يشارك فى بطولته مجموعة من النجوم والفنانين الشباب، أبرزهم: محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، وعزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور بواب، وتأتي تلك التجربة الشبابية بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بالطو" بطولة عصام عمر، والذي عرض على المنصة في فبراير الماضي.





يذكر أن منصة watch it الإلكترونية شهدت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، بطولة أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.







