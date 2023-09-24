حفل لروائع الموسيقار محمد عبد الوهاب بمعهد الموسيقى العربية اليوم

ويضم البرنامج باقة من أهم أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب التى تعاون فيها مع كبار المطربين منها عندما يأتي المساء، في الليل لما خلي، علي بالي يا ناسيني ، فوق الشوك ، أهواك ، ايه إنكتبلي ، لا مش أنا اللي أبكي ، خايف أقول اللي في قلبي ، ساكن قصادي ، لا تكذبي ، الدنيا غنوه ، اسأل دموع عنيا ، هان الود و العوازل أداء أحمد عصام ، أشرف وليد و أيات فاروق.

يذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى فى إطار دور دار الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى فى المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذى شكل جزء مهم من تاريخ ووجدان الشعب المصرى والعربى وتخليداً لأعمال محمد عبد الوهاب.