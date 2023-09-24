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طريقة عمل آيس كريم شوكولاتة

9/24/2023 4:25:35 AM
(MENAFN- Youm7) في كثير من الأحيان نشعر بأننا في حاجة لتناول الحلوى ، وفى نفس الوقت ساقع، مثل تناول الآيس كريم المنزلى، ولكن يوجد بعض الوصفات التي تحتاج الكثير من المجهود لتنفيذها ولهذا قد يتكاسل البعض عن القيام بها، ولكن يوجد طريقة سهلة لعمل آيس كريم الشوكولاتة الذى لا يأخذ وقت وفى نفس الوقت المكونات موجودة في كل منزل، للأستمتاع بالطعام الشهى المنعش الساقع، ولمعرفة تلك الوصفة الرائعة التي سيحبها كل أفرد المنزل يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "thespruceeats".


ايس كريم

مكونات آيس كريم الشوكولاتة السريع بدون طهى

1 1⁄2 كوب حليب كامل الدسم

1⁄2 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

1 كوب سكر حبيبات

2 كوب من الكريمة الثقيلة

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة عمل آيس كريم الشوكولاتة السريع بدون طهى

يتم خلط كل من الحليب ومسحوق الكاكاو والسكر معاً، مع خفق المكونات حتى يذوب السكر مع الكاكاو بشكل كامل بإستخدام مضرب سلكى.


مزج المكونات

يتم جلب وعاء كبير ويتم خلط الكريمة الثقيلة حتى تتشكل، يتم إضافة الكريمة المخفوقة مع خلاصة الفانيليا إلى الخليط الذى به مسحوق الكاكاو.


وضع الكريمة

يتم وضع الخليط الجاهز في الثلاجة لمدة تصل إلى 30 دقيقة على الأقل حتى يبرد بشكل كامل ويصبح متجمدا، مما يحسن من شكله وملمسه، ثم بعد ذلك يتم تحريك قاعدة الآيس كريم من جديد وبعد ذلك يتم تجميدها، لمدة تصل من ساعة ونصف وحتى الساعيتن.

ويتم تخزين الآيس كريم في حاوية من البلاستيك محكمة الغلق، في الفريزر، للمحافظة على النكهة حتى لا تتغير مع الملس النهائي.

ويمكن تقديم الآيس كريم بعد خروجه من مرحلة التجميد التي تصل لساعة مما يخلق شكل أكثر صلابة، ولمن يفضل أن يتناوله ناعما، يمكن بعد أن يظل في الثلاجة بعد فترة ويقدم على حسب الرغبة.

ويجب الحرص على شراء مسحوق كاكاو جيد ولا يكون موجود في خزانة المطبخ منذ فترة طويلة مما يغير من نكهته وحتى شكله، ويجب أن يكون الحليب والسكر والكاكاو ممزوج بشكل كامل ليكون القوام جيد، للشعور بطعم الشوكولاتة والفانيليا، ويمكن وضع رقائق الشوكولاتة على الآيس كريم أو بعض من قطع البسكويت المقطع لقطع صغيرة لنكهة محببة.


الخليط



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