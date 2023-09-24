طريقة عمل آيس كريم شوكولاتة

طريقة عمل آيس كريم شوكولاتة
التاريخ
9/24/2023 4:25:35 AM
(MENAFN- Youm7) في كثير من الأحيان نشعر بأننا في حاجة لتناول الحلوى ، وفى نفس الوقت ساقع، مثل تناول الآيس كريم المنزلى، ولكن يوجد بعض الوصفات التي تحتاج الكثير من المجهود لتنفيذها ولهذا قد يتكاسل البعض عن القيام بها، ولكن يوجد طريقة سهلة لعمل آيس كريم الشوكولاتة الذى لا يأخذ وقت وفى نفس الوقت المكونات موجودة في كل منزل، للأستمتاع بالطعام الشهى المنعش الساقع، ولمعرفة تلك الوصفة الرائعة التي سيحبها كل أفرد المنزل يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "thespruceeats".
مكونات آيس كريم الشوكولاتة السريع بدون طهى
ايس كريم
1 1⁄2 كوب حليب كامل الدسم
1⁄2 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى
1 كوب سكر حبيبات
2 كوب من الكريمة الثقيلة
1 ملعقة صغيرة من الفانيليا طريقة عمل آيس كريم الشوكولاتة السريع بدون طهى
يتم خلط كل من الحليب ومسحوق الكاكاو والسكر معاً، مع خفق المكونات حتى يذوب السكر مع الكاكاو بشكل كامل بإستخدام مضرب سلكى.
مزج المكونات
يتم جلب وعاء كبير ويتم خلط الكريمة الثقيلة حتى تتشكل، يتم إضافة الكريمة المخفوقة مع خلاصة الفانيليا إلى الخليط الذى به مسحوق الكاكاو.
وضع الكريمة
يتم وضع الخليط الجاهز في الثلاجة لمدة تصل إلى 30 دقيقة على الأقل حتى يبرد بشكل كامل ويصبح متجمدا، مما يحسن من شكله وملمسه، ثم بعد ذلك يتم تحريك قاعدة الآيس كريم من جديد وبعد ذلك يتم تجميدها، لمدة تصل من ساعة ونصف وحتى الساعيتن.
ويتم تخزين الآيس كريم في حاوية من البلاستيك محكمة الغلق، في الفريزر، للمحافظة على النكهة حتى لا تتغير مع الملس النهائي.
ويمكن تقديم الآيس كريم بعد خروجه من مرحلة التجميد التي تصل لساعة مما يخلق شكل أكثر صلابة، ولمن يفضل أن يتناوله ناعما، يمكن بعد أن يظل في الثلاجة بعد فترة ويقدم على حسب الرغبة.
ويجب الحرص على شراء مسحوق كاكاو جيد ولا يكون موجود في خزانة المطبخ منذ فترة طويلة مما يغير من نكهته وحتى شكله، ويجب أن يكون الحليب والسكر والكاكاو ممزوج بشكل كامل ليكون القوام جيد، للشعور بطعم الشوكولاتة والفانيليا، ويمكن وضع رقائق الشوكولاتة على الآيس كريم أو بعض من قطع البسكويت المقطع لقطع صغيرة لنكهة محببة.
الخليط
MENAFN24092023000132011024ID1107128499
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.