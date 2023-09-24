طريقة عمل آيس كريم شوكولاتة



ايس كريم

1 1⁄2 كوب حليب كامل الدسم

1⁄2 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

1 كوب سكر حبيبات

2 كوب من الكريمة الثقيلة

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

يتم خلط كل من الحليب ومسحوق الكاكاو والسكر معاً، مع خفق المكونات حتى يذوب السكر مع الكاكاو بشكل كامل بإستخدام مضرب سلكى.



مزج المكونات

يتم جلب وعاء كبير ويتم خلط الكريمة الثقيلة حتى تتشكل، يتم إضافة الكريمة المخفوقة مع خلاصة الفانيليا إلى الخليط الذى به مسحوق الكاكاو.



وضع الكريمة

يتم وضع الخليط الجاهز في الثلاجة لمدة تصل إلى 30 دقيقة على الأقل حتى يبرد بشكل كامل ويصبح متجمدا، مما يحسن من شكله وملمسه، ثم بعد ذلك يتم تحريك قاعدة الآيس كريم من جديد وبعد ذلك يتم تجميدها، لمدة تصل من ساعة ونصف وحتى الساعيتن.

ويتم تخزين الآيس كريم في حاوية من البلاستيك محكمة الغلق، في الفريزر، للمحافظة على النكهة حتى لا تتغير مع الملس النهائي.

ويمكن تقديم الآيس كريم بعد خروجه من مرحلة التجميد التي تصل لساعة مما يخلق شكل أكثر صلابة، ولمن يفضل أن يتناوله ناعما، يمكن بعد أن يظل في الثلاجة بعد فترة ويقدم على حسب الرغبة.

ويجب الحرص على شراء مسحوق كاكاو جيد ولا يكون موجود في خزانة المطبخ منذ فترة طويلة مما يغير من نكهته وحتى شكله، ويجب أن يكون الحليب والسكر والكاكاو ممزوج بشكل كامل ليكون القوام جيد، للشعور بطعم الشوكولاتة والفانيليا، ويمكن وضع رقائق الشوكولاتة على الآيس كريم أو بعض من قطع البسكويت المقطع لقطع صغيرة لنكهة محببة.



