اختياراتى مدمرة حياتى.. اعرفى لماذا تقعى دائما فى حب الرجل الخطأ؟

اختياراتى مدمرة حياتى.. اعرفى لماذا تقعى دائما فى حب الرجل الخطأ؟
التاريخ
9/24/2023 4:25:35 AM
(MENAFN- Youm7) بعض الفتيات يجدن أنفسهن يعشن نمطًا متكررًا من العلاقات الفاشلة أو التي تسبب الألم والصعوبات، ويجد أنفسهن يتساءلن لماذا دائمًا ما أقع في حب الشخص الخطأ؟ ولماذا لا أصادف
الشخص الصحيح .
وعلى الرغم من أن الأسباب والملابسات التي تدفع النساء لاختيار الشخص الخطأ قد تختلف من حالة إلى أخرى، يمكن تحديد بعض العوامل المشتركة التي تلعب دورًا في هذا السياق
وفقاً لموقع "thelist".
أسباب تجعل الفتاة تختار الشخص الخطأ
علاقة بدون تفاهم
لديها تدنى احترام الذات
قد تكون الفتاة غير راضية بشكل كامل عن شكل جسدها أو شخصيتها، وبعض الفتيات لا تكون لديها المقدرة على النظر إلى المرآة دون الشعور بمزيد من مشاعر الكراهية الذاتية وخيبة الأمل، مما يجعل المرآة تنجذب للرجل الذى لا يعاملها بشكل لطيف ولا يقدم لها الحب والدعم، لأنها ترى من نفسها الجانب السيئ ولا ترى أنها جميلة، أو ناجحة، ويمكن للفتاة عمل حد لعدم التحدث بشكل سلبى عن النفس، حتى تجذب الشخص الأفضل لها.
الخوف من الوحدة
تدني احترام الذات
يوجد سبب آخر لوقوع الفتاة، في حب الرجل الخطأ وهو أن الفتاة تخاف من البقاء بمفردها، بل قد تظل الفتاة في علاقة لا تجعلها سعيدة مع رجل لا يقدرها، لمجرد أنها لن تبقى بمفردها، لأن ذلك يجعلها تشعر بالرعب، ولكن هذا الأمر مدمر لحياة الفتاة وصحتها العاطفية والجسدية.
الخوف من الالتزام
الخوف من الوحدة
قد يكون السبب أيضًا هو خوفها من الالتزام، والخوف من الانفتاح على الآخر، ولهذا قد تختار شخص دون أن تشعر تعرف أن العلاقة معه لن تستمر ولن تكون علاقة مستمرة. الاعتقاد بإمكانية تغييره
قد تحب الفتاة شخص ما وتعرف أنه به بعض الصفات الغير جيدة، ولكن يوجد لديها أعتقاد بأنها قادرة على تغيره فيما بعد، مثل طريقة لبسه أو طريقة تصرفه مع من حوله، أو مهنته، وهذا غير صحيح ومن الأفضل أن تبحث الفتاة عن الشخص الذى يكون لديه العديد من الصفات الجيدة.
شاب وفتاة
MENAFN24092023000132011024ID1107128498
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.