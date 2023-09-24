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اختياراتى مدمرة حياتى.. اعرفى لماذا تقعى دائما فى حب الرجل الخطأ؟

9/24/2023 4:25:35 AM
(MENAFN- Youm7) بعض الفتيات يجدن أنفسهن يعشن نمطًا متكررًا من العلاقات الفاشلة أو التي تسبب الألم والصعوبات، ويجد أنفسهن يتساءلن لماذا دائمًا ما أقع في حب الشخص الخطأ؟ ولماذا لا أصادف
الشخص الصحيح .
وعلى الرغم من أن الأسباب والملابسات التي تدفع النساء لاختيار الشخص الخطأ قد تختلف من حالة إلى أخرى، يمكن تحديد بعض العوامل المشتركة التي تلعب دورًا في هذا السياق
وفقاً لموقع "thelist".


علاقة بدون تفاهم

أسباب تجعل الفتاة تختار الشخص الخطأ

لديها تدنى احترام الذات

قد تكون الفتاة غير راضية بشكل كامل عن شكل جسدها أو شخصيتها، وبعض الفتيات لا تكون لديها المقدرة على النظر إلى المرآة دون الشعور بمزيد من مشاعر الكراهية الذاتية وخيبة الأمل، مما يجعل المرآة تنجذب للرجل الذى لا يعاملها بشكل لطيف ولا يقدم لها الحب والدعم، لأنها ترى من نفسها الجانب السيئ ولا ترى أنها جميلة، أو ناجحة، ويمكن للفتاة عمل حد لعدم التحدث بشكل سلبى عن النفس، حتى تجذب الشخص الأفضل لها.


تدني احترام الذات

الخوف من الوحدة

يوجد سبب آخر لوقوع الفتاة، في حب الرجل الخطأ وهو أن الفتاة تخاف من البقاء بمفردها، بل قد تظل الفتاة في علاقة لا تجعلها سعيدة مع رجل لا يقدرها، لمجرد أنها لن تبقى بمفردها، لأن ذلك يجعلها تشعر بالرعب، ولكن هذا الأمر مدمر لحياة الفتاة وصحتها العاطفية والجسدية.


الخوف من الوحدة

الخوف من الالتزام

قد يكون السبب أيضًا هو خوفها من الالتزام، والخوف من الانفتاح على الآخر، ولهذا قد تختار شخص دون أن تشعر تعرف أن العلاقة معه لن تستمر ولن تكون علاقة مستمرة.

الاعتقاد بإمكانية تغييره

قد تحب الفتاة شخص ما وتعرف أنه به بعض الصفات الغير جيدة، ولكن يوجد لديها أعتقاد بأنها قادرة على تغيره فيما بعد، مثل طريقة لبسه أو طريقة تصرفه مع من حوله، أو مهنته، وهذا غير صحيح ومن الأفضل أن تبحث الفتاة عن الشخص الذى يكون لديه العديد من الصفات الجيدة.



شاب وفتاة



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