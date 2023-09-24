سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24-9-2023 أمام الجنيه المصري

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24-9-2023 أمام الجنيه المصري
التاريخ
9/24/2023 4:25:32 AM
(MENAFN- Youm7) ننشر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 24-9-2023، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصري سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.
وجاء سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري
8.22 جنيه للشراء.
8.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري
8.19
جنيه للشراء.
8.22
جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي فى بنك مصر
8.19 جنيه للشراء.
8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء.
8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي
8.18 جنيه للشراء.
8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي
8.23 جنيه للشراء.
8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي فى بنك البركة
8.03
جنيه للشراء.
8.25
جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء.
8.25 جنيه للبيع.
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