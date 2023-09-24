طبعة مصرية لرواية تسوكورو تازاكى.. باعت مليون نسخة فى أول أسبوع

طبعة مصرية لرواية تسوكورو تازاكى.. باعت مليون نسخة فى أول أسبوع
التاريخ
9/24/2023 4:25:30 AM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن مكتبة تنمية، فى القاهرة، طبعة مصرية، من الترجمة العربية لرواية "تسوكورو تازاكى.. عديم اللون وسنوات حجه" للكاتب اليابانى هاروكى موراكامى ، والتى أصدرتها دار الآداب للنشر، فى بيروت، وقد باعت هذه الرواية مليون نسخة في اليابان وحدها خلال أول أسبوعٍ فقط منذ صدورها.
"تسوكورو تازاكي" رجلٌ وحيد، يطارده الماضي. عندما كان في المدرسة، كان يعيش مع عائلته في ناغويا وكان لديه أربعة أصدقاء لا ينفصلون، تشاء الصدفة أن تشير أسماؤهم جميعًا إلى لونٍ من الألوان، فالأوَّل "أكاماتسو" أي "الصنوبر الأحمر"، والثاني "أومي" أي "البحر الأزرق"، والثالثة "شيران" أي "الجذر الأبيض"، والرابعة "كورونو" أي "الحقل الأسود". وحدَه "تسوكورو تازاكي" الذي ليس في اسمه نصيبٌ من الألوان.
هاروكى موراكامي
يعيش الآن في طوكيو، حيث يعمل في تصميم وبناء محطات القطار ويواعد "سارة"، امرأة تكبره بسنتين. لكنه لا ينسى الصدمة التي تعرض لها قبل ستة عشر عامًا: لسببٍ غير مفهوم، تم طرده من مجموعة أصدقائه، ولم يرهم مرةً أخرى أبدًا. الآن، تنكأ "سارة" الجرح الذي لم يندمل، وتحثه على اكتشاف السبب، حينها يقرر العودة إلى الماضي والالتقاء بهم مرة أخرى، ليتعلم المزيد عن كل واحدٍ منهم، وعن نفسه.
رواية تسوكورو تازاكى.. عديم اللون وسنوات حجه
رواية ملهمة ومؤثرة عن البحث عن الهوية. إنها قصة عن أشخاص ضائعين، يكافحون للتعامل مع المجهول وقبوله بطريقة ما، مثل كل واحدٍ منا. رحلة ستأخذك إلى أماكن بعيدة، في تحولٍ روحي للبحث عن الحقيقة. يشار إلى أن الطبعة المصرية التى تأتى بالاشتراك مع دار الآداب للنشر، نقلها إلى اللغة العربية المترجم أحمد حسن المعيني.
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