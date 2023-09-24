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طبعة مصرية لرواية تسوكورو تازاكى.. باعت مليون نسخة فى أول أسبوع

9/24/2023 4:25:30 AM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن مكتبة تنمية، فى القاهرة، طبعة مصرية، من الترجمة العربية لرواية "تسوكورو تازاكى.. عديم اللون وسنوات حجه" للكاتب اليابانى هاروكى موراكامى ، والتى أصدرتها دار الآداب للنشر، فى بيروت، وقد باعت هذه الرواية مليون نسخة في اليابان وحدها خلال أول أسبوعٍ فقط منذ صدورها.

"تسوكورو تازاكي" رجلٌ وحيد، يطارده الماضي. عندما كان في المدرسة، كان يعيش مع عائلته في ناغويا وكان لديه أربعة أصدقاء لا ينفصلون، تشاء الصدفة أن تشير أسماؤهم جميعًا إلى لونٍ من الألوان، فالأوَّل "أكاماتسو" أي "الصنوبر الأحمر"، والثاني "أومي" أي "البحر الأزرق"، والثالثة "شيران" أي "الجذر الأبيض"، والرابعة "كورونو" أي "الحقل الأسود". وحدَه "تسوكورو تازاكي" الذي ليس في اسمه نصيبٌ من الألوان.


هاروكى موراكامي

يعيش الآن في طوكيو، حيث يعمل في تصميم وبناء محطات القطار ويواعد "سارة"، امرأة تكبره بسنتين. لكنه لا ينسى الصدمة التي تعرض لها قبل ستة عشر عامًا: لسببٍ غير مفهوم، تم طرده من مجموعة أصدقائه، ولم يرهم مرةً أخرى أبدًا. الآن، تنكأ "سارة" الجرح الذي لم يندمل، وتحثه على اكتشاف السبب، حينها يقرر العودة إلى الماضي والالتقاء بهم مرة أخرى، ليتعلم المزيد عن كل واحدٍ منهم، وعن نفسه.


رواية تسوكورو تازاكى.. عديم اللون وسنوات حجه

رواية ملهمة ومؤثرة عن البحث عن الهوية. إنها قصة عن أشخاص ضائعين، يكافحون للتعامل مع المجهول وقبوله بطريقة ما، مثل كل واحدٍ منا. رحلة ستأخذك إلى أماكن بعيدة، في تحولٍ روحي للبحث عن الحقيقة. يشار إلى أن الطبعة المصرية التى تأتى بالاشتراك مع دار الآداب للنشر، نقلها إلى اللغة العربية المترجم أحمد حسن المعيني.


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