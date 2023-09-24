كتاب اختراق الاكتئاب.. نظرية ويليام جولد الجديدة عن توازن الدماغ

غير أن الحقيقة، كما كانت دائما، أكثر تعقيدا ففي العام الماضي، فقد خلصت مراجعة مؤثرة للبيانات المتاحة إلى عدم وجود دليل واضح يدعم النظرية، وتركت العناوين الرئيسية التي تلت ذلك الكثير من الحيرة بشأن من أو ماذا يصدقون.

ومن هنا تأتى أهمية كتاب "اختراق الاكتئاب"، لفيليب ويليام جولد، أحد كبار الباحثين في المعهد الوطني الأمريكي للصحة العقلية الذي قضى حياته في التحقيق في المرض حيث أجرى جولد بعضًا من التجارب على مضادات الاكتئاب الأولى، وهو مستمر في العمل بأحدث التقنيات حتى اليوم.

تُقرأ العديد من أقسام كتاب "اختراق الاكتئاب" وكأنها مذكرات طبية، حيث يرفض جولد الفكرة الشائعة القائلة بأن الاكتئاب هو حزن طبي، مشيرًا إلى أن "الحزن الحقيقي غالبًا ما يرتبط بذكريات عزيزة ومحبة، على سبيل المثال، فقدان أحد أفراد أسرته، بالإضافة إلى الحزن على خسارته، وفي بعض الأحيان، شعور حلو ومر يحيط به". خيرات الحياة والواقع القاسي بأن كل العلاقات يجب أن تنتهي. ويقول إن مثل هذه المشاعر غير متاحة عادة للأفراد الذين يعانون من الاكتئاب الشديد، والذين تقتصر ذخيرتهم العاطفية على "سلسلة مميتة من انتقاد الذات واليأس".

غالبًا ما تكون هذه الحالة مصحوبة بتغيرات فسيولوجية، مما دفع جولد إلى تسميتها "مرض الجسم بالكامل" مشيرا إلى أنه يرتبط بمرض الشريان التاجي المبكر، والسكري، والسكتة الدماغية، وهشاشة العظام وهو عبء غير معترف به بالنسبة لواحد من كل خمسة أشخاص يصاب بالاكتئاب وفي المتوسط، ينقص الاكتئاب حوالي 10 سنوات من متوسط العمر المتوقع لشخص ما ويخلص جولد إلى أنه "سرطان الذات" الذي "يقوض كرامتنا واحترامنا لأنفسنا بينما يؤدي إلى تآكل أجسادنا".

يرى جولد أن العديد من حالات الاكتئاب تنجم عن "الاستجابة للضغط النفسي التي انحرفت عن مسارها"، فعندما يواجه شخص سليم موقفاً خطيراً "حريق غابة على سبيل المثال" فمن المنطقي التركيز على التهديد ذاته، وكيفية التعامل مع الخطر المباشر إلى أن تجد الأمان حيث يبدأ الدماغ في إعداد الجسم للعمل، والذي يتضمن زيادة الالتهاب وتجلط الدم لتقليل خطر العدوى والنزيف بعد الإصابة.

ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الأشخاص المصابين بالاكتئاب، تستمر أجراس الإنذار في الدماغ في الرنين لفترة طويلة بعد مرور تهديد حقيقي، ويستمر في البحث عن علامات الخطر أو العداء المحتملة بينما يتجاهل الأشياء التي قد تجلب له المكافأة، وكما كتب جولد: "إن الحفاظ على تركيز فردي عندما تكون هناك حرائق غابات مشتعلة في مكان قريب هو أمر واحد، ولكن في الحياة الطبيعية فإن عدم القدرة على تقدير أي حافز ممتع يشكل عبئا كبيرا".

وينتج عن هذا الفزع العميق وانعدام المتعة والحافز الذي يميز المرض، ويعطل بشدة الروتين الطبيعي لتناول الطعام والنوم كما أن العيش في حالة من التوتر الدائم يمكن أن يؤدي إلى موت خلايا الدماغ وانخفاض القدرة على تكوين شبكات عصبية جديدة، مما يترك الشخص حبيس تفكيره المشحون بالهلاك، ولهذا السبب، يصف جولد الاكتئاب بأنه مرض تنكس عصبي، ويقول إن أي علاجات فعالة ستحتاج إلى مقاومة هذا الضرر ومنع حدوثه مرة أخرى.











