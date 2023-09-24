المصريون سبقوا فيثاغورث.. أقدم مخطوطة فى الجبر وحساب المثلثات فرعونية

X2 + Y2 = 100،

ص = 3/4 س، حيث س = 8، ص = 6،

وهذه المعادلة هي أصل نظرية فيثاغورس a2 = b2 + c2، وكان المصريون يسمون العدد المجهول

.(koom)

كوم أو

وطور فيثاغورس نظرياته الرياضية بعد سفره إلى مصر وتعلمه من الكهنة المصريين، وثبت ذلك في كتب المؤرخين والعلماء اليونانيين مثل فرفاريوس الصوري وهيرودوت وطاليس وفقا بموقع archeo histiore.

وعرف المصريون الجبر وعلم المثلثات والهندسة قبل حوالي 2000 عام من ميلاد فيثاغورس وقبل حوالي 3000 عام من ولادة الخوارزمي.

وُلد

عالم الرياضيات فيثاغورس

فى ساموس اليونانية القديمة حوالي 570 قبل الميلاد، ويقال إنه أول عالم رياضيات اقترح أن كل شيء عبارة عن رقم، وعلى الرغم من أنه اشتهر بنظريته الرياضية، إلا أن فيثاغورس طور علم الفلك والهندسة، كما طور نظرية للموسيقى وأسس مدرسة فلسفية ودينية فى كروتونى بإيطاليا وتعلم هناك أن "الكون كله عبارة عن مقياس ورقم".

أثناء العزف على القيثارة والتي كانت آلة وترية يونانية قديمة اكتشف فيثاغورس أن الأوتار المهتزة تخلق صوتًا جميلًا عندما تكون نسب أطوال الأسلاك أعدادًا صحيحة ، وهذا ينطبق أيضًا على الآلات الأخرى وقد جمع هذا الاكتشاف مع فهمه للكواكب ، وتصور النظرية القائلة بأنه عندما تكون الكواكب في وئام، فإنها تخلق موسيقى جميلة لا يستطيع الإنسان سماعها.



