المصريون سبقوا فيثاغورث.. أقدم مخطوطة فى الجبر وحساب المثلثات فرعونية

المصريون سبقوا فيثاغورث.. أقدم مخطوطة فى الجبر وحساب المثلثات فرعونية
التاريخ
9/24/2023 4:25:30 AM
(MENAFN- Youm7) بردية أحمس أو رند المتخصصة فى علوم الرياضيات والموجودة فى المتحف البريطانى يعود تاريخها لعام 1500 قبل الميلاد وتعد أقدم مخطوطة مكتوبة فى الجبر وعلم المثلثات
وتوضح المخطوطة أن المصريين القدماء استخدموا معادلات الدرجة الأولى وحلوها بعدة طرق، كما أنهم يعرفون المعادلات التربيعية ويحلونها، ويعرفون أيضًا المتتابعات العددية والهندسية ويعرفون المعادلات التربيعية مثل هذه المعادلة:
X2 + Y2 = 100،
ص = 3/4 س، حيث س = 8، ص = 6،
وهذه المعادلة هي أصل نظرية فيثاغورس a2 = b2 + c2، وكان المصريون يسمون العدد المجهول
.(koom)
كوم أو
وطور فيثاغورس نظرياته الرياضية بعد سفره إلى مصر وتعلمه من الكهنة المصريين، وثبت ذلك في كتب المؤرخين والعلماء اليونانيين مثل فرفاريوس الصوري وهيرودوت وطاليس وفقا بموقع archeo histiore.
وعرف المصريون الجبر وعلم المثلثات والهندسة قبل حوالي 2000 عام من ميلاد فيثاغورس وقبل حوالي 3000 عام من ولادة الخوارزمي.
وُلد
عالم الرياضيات فيثاغورس
فى ساموس اليونانية القديمة حوالي 570 قبل الميلاد، ويقال إنه أول عالم رياضيات اقترح أن كل شيء عبارة عن رقم، وعلى الرغم من أنه اشتهر بنظريته الرياضية، إلا أن فيثاغورس طور علم الفلك والهندسة، كما طور نظرية للموسيقى وأسس مدرسة فلسفية ودينية فى كروتونى بإيطاليا وتعلم هناك أن "الكون كله عبارة عن مقياس ورقم".
أثناء العزف على القيثارة والتي كانت آلة وترية يونانية قديمة اكتشف فيثاغورس أن الأوتار المهتزة تخلق صوتًا جميلًا عندما تكون نسب أطوال الأسلاك أعدادًا صحيحة ، وهذا ينطبق أيضًا على الآلات الأخرى وقد جمع هذا الاكتشاف مع فهمه للكواكب ، وتصور النظرية القائلة بأنه عندما تكون الكواكب في وئام، فإنها تخلق موسيقى جميلة لا يستطيع الإنسان سماعها.
بردية أحمس
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