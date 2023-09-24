اكتشاف مومياوات تعود إلى عصر ما قبل الإنكا أثناء توسيع شبكة الغاز فى بيرو

وقال جيسوس باهاموند، عالم الآثار في كاليدا، الشركة التى توزع الغاز الطبيعي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، "إننا نستعيد أوراق تاريخ ليما المفقود والمختبئة تحت المسارات والشوارع".

وأضاف أن أعمال التنقيب التى قامت بها الشركة لتوسعة نظام خطوط الغاز لديها خلال الـ 19 عاما الماضية، أسفرت عن أكثر من 1900 اكتشاف أثرى من مختلف الأنواع، بما في ذلك المومياوات والأواني الفخارية والمنسوجات، وقد ارتبطت هذه في الغالب بمواقع الدفن على أرض مسطحة.

وتضم المدينة أيضًا أكثر من 400 موقع أثري كبير ظهر منتشرًا في المشهد الحضري، وتُعرف هذه المباني المبنية من الطوب اللبن، المعروفة باسم "هواكاس" في لغة الكيشوا الأصلية، على قمم التلال التي تعتبر أماكن مقدسة.

عدد الآثار ليس مفاجئا، المنطقة التي تُعرف الآن باسم ليما ظلت محتلة لأكثر من 10000 عام من قبل ثقافات ما قبل الإنكا، ثم إمبراطورية الإنكا نفسها ثم الثقافة الاستعمارية التي جلبها الغزاة الإسبان في عام 1535.

وأظهر باهاموندي حزم الرجال القدماء جالسين، ملفوفين بقطعة قماش قطنية ومربوطين بحبال مضفرة من نباتات الكروم الموجودة في خنادق على عمق 30 سم (حوالي قدم) تحت السطح.

ويعتقد علماء الآثار في الشركة أن الاكتشافات تنتمي إلى ثقافة ما قبل الإنكا التي تسمى إيشما، يقول العلماء إن ثقافة الإيتشما تشكلت حوالي عام 1100 بعد الميلاد وتوسعت عبر وديان ما يعرف الآن بليما حتى تم دمجها في إمبراطورية الإنكا في أواخر القرن الخامس عشر، وقال عالم الآثار روبرتو كويسبي، الذي عمل في الخندق، إن الحزم الجنائزية ربما تحتوي على شخصين بالغين وستة قاصرين.

في بعض الأحيان، تثبت الاكتشافات الأثرية أنها تعود إلى العصور الحديثة، وفي عام 2018، عثر كويسبي وعلماء آثار آخرون يعملون في حي لا فلور على توابيت خشبية تحمل ثلاثة مهاجرين صينيين مدفونين في القرن التاسع عشر.

وعثر علماء الآثار على الجثث بجوار غليون تدخين وسجائر مصنوعة يدويا وأحذية وأوراق لعب صينية وعملة فضية بيروفية مسكوكة عام 1898 وشهادة إتمام عقد عمل مكتوب باللغة الإسبانية ومؤرخ عام 1875 في مزرعة جنوب ليما.



تم العثور على حزم الدفن الثمانية بالقرب من بعض مطاعم الدجاج المطهو ​​ببطء والطريق المؤدي إلى محطة الطاقة النووية الوحيدة في بيرو، وقال باهاموند: "عندما وصل الإسبان في القرن السادس عشر وجدوا سكانا بالكامل يعيشون في الوديان الثلاثة التي تحتل ليما اليوم، ما لدينا هو نوع من الاستمرارية التاريخية".