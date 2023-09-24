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طريقة استخدام ميزة Namedrop على هاتفك الأيفون.. خطوة بخطوة

9/24/2023 4:25:26 AM
(MENAFN- Youm7) في iOS 17، هناك طريقة جديدة لـ AirDrop ، وهي NameDrop، لذلك، لم تعد بحاجة إلى الانتظار حتى يظهر شخص آخر، ما عليك سوى الضغط على جهاز iPhone الخاصة بك، وفيما يلى كيفية استخدام NameDrop على جهاز iPhone الخاص بك.
فباستخدام NameDrop، يمكنك مشاركة جهة الاتصال مع أي شخص لديه جهاز iPhone، أو حتى مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والملفات والمزيد مثل AirDrop. كيفية استخدام NameDrop على جهاز iPhone الخاص بك

أولاً، يجب أن يعمل جهاز iPhone الخاص بك وجهاز iPhone الخاص بالشخص الآخر بنظام iOS 17، ويتم دعم NameDrop فقط على iPhone XS والإصدارات الأحدث.

الآن، اتبع الخطوات أدناه لتشغيل AirDrop على جهاز iPhone الخاص بك

- افتح الإعدادات، وانتقل لأسفل إلى عام، واختر AirDrop.

- الآن، قم بالتبديل إلى "جمع الأجهزة معًا" ضمن قسم "بدء المشاركة بواسطة". - يجب أن تكون قادرًا على تبديل الأرقام باستخدام NameDrop. - مع تشغيل هذا الخيار، يمكنك أيضًا مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمزيد باستخدام NameDrop. - حسنًا، الآن بعد أن تم تشغيل خيار Bringing Devices Together.
كيف يمكنك استخدام NameDrop؟ حسنًا، الأمر بسيط مثل AirDrop

لمشاركة جهة الاتصال الخاصة بك، ما عليك سوى تقريب جهاز iPhone وتثبيته أعلى جهاز iPhone الآخر.

سيظهر توهج من أعلى كلا الجهازين للإشارة إلى أنه يتم إجراء الاتصال. استمر في الضغط حتى يظهر NameDrop على كلتا الشاشتين.
بمجرد الانتهاء، يمكنك أنت والمستلم الاختيار من بين خيارين. أولاً، يمكنك تحديد "الاستلام فقط" واستلام بطاقة جهة الاتصال الخاصة بجهاز iPhone الآخر.
وبدلاً من ذلك، يمكنك تحديد "مشاركة"، مما سيسمح لك باستلام بطاقة جهة الاتصال الخاصة بجهاز iPhone الآخر ومشاركة بطاقتك الخاصة أيضًا.
إذا غيرت رأيك وأردت إلغاء العملية، فقم بتحريك جهازي iPhone بعيدًا عن بعضهما البعض قبل اكتمال NameDrop. اتبع الآن العملية المذكورة لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو

- افتح الصورة أو الفيديو أو الملف الذي تريد مشاركته.

- الآن، اختر مشاركة الملف وحدد AirDrop. - قم بجمع أجهزة iPhone معًا ووضعها فوق بعضها البعض، إذا لم يكن iPhone، فاختر الجهاز من القائمة. - تأكد من تشغيل AirDrop على كلا جهازي iPhone وضبطهما على جهات الاتصال. - إذا لم يتم حفظ جهة الاتصال على جهاز iPhone الخاص بك، فاختر الجميع لمدة 10 دقائق.

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