طريقة استخدام ميزة Namedrop على هاتفك الأيفون.. خطوة بخطوة

أولاً، يجب أن يعمل جهاز iPhone الخاص بك وجهاز iPhone الخاص بالشخص الآخر بنظام iOS 17، ويتم دعم NameDrop فقط على iPhone XS والإصدارات الأحدث.

- افتح الإعدادات، وانتقل لأسفل إلى عام، واختر AirDrop.

لمشاركة جهة الاتصال الخاصة بك، ما عليك سوى تقريب جهاز iPhone وتثبيته أعلى جهاز iPhone الآخر.

- افتح الصورة أو الفيديو أو الملف الذي تريد مشاركته.