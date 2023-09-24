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كيف تخطط ناسا لإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها؟

9/24/2023 4:25:26 AM
(MENAFN- Youm7) تخطط ناسا لإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها تمهيدا لإخراجها من الخدمة، بطريقة خاضعة للرقابة لتجنب المناطق المأهولة بالسكان، وزعمت الوكالة الأمريكية أن الخروج الآمن لمحطة الفضاء الدولية هو مسؤولية مشتركة بين جميع وكالات الفضاء الخمس، سيتم تنفيذ عملية الخروج من المدار من خلال مساهمات الشركاء على أساس نسبة الملكية الجماعية للوكالة.



وفي الأيام المقبلة، تخطط الولايات المتحدة لنقل عملياتها في المدار الأرضي المنخفض إلى منصات مملوكة ومدارة تجاريًا، وهذا سيضمن استمرار الوصول والتواجد في الفضاء للبحث وتطوير التكنولوجيا والتعاون الدولي.



قامت ناسا وشركاؤها بالفعل بدراسة متطلبات الخروج من المدار ووضعوا استراتيجية وخطة عمل أولية، وفقًا لهذه الخطة، كانت الوكالات ستستخدم العديد من مركبات Roscosmos Progress الفضائية لدعم عمليات الخروج من المدار.



أصدرت وكالة ناسا طلب الاقتراح، وتشير الجهود الأخيرة إلى أن الحل الجديد للمركبات الفضائية سيوفر قدرات أكثر قوة لعملية إخراج مسؤولة من المدار.



للبدء في تطوير هذه المركبة الفضائية الجديدة لنشاط إزالة المدار النهائي، سيتم تصميم هذه المركبة الفضائية أو تعديلها من مركبة فضائية موجودة يجب أن تعمل في رحلتها الأولى.



تحتاج المركبة الفضائية إلى ما يكفي من التكرار والقدرة على مواصلة حرق المدار، من المتوقع أن يستغرق تطوير USDV سنوات واختباره واعتماده.







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