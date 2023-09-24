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تقرير: تأكد من تحديث Iphone 15 قبل نقل البيانات من هاتفك القديم

9/24/2023 4:25:26 AM
(MENAFN- Youm7) وفرت شركة أبل تحديث iOS 17.0.2 والذى يعمل على إصلاح مشكلة قد تمنع من نقل البيانات إلى جهاز iPhone 15 الجديد، لذا يجب التأكد من تحديث هاتفك القديم إلى أخر اصدار قبل البدئ في عملية نقل البيانات من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد.



وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فإذا اشتريت جهاز iPhone 15 جديدًا، فقبل نقل بياناتك من هاتف قديم، تأكد من تحديث هذا الهاتف الجديد إلى iOS 17.0.2 أولاً ، وتقول وثيقة دعم Apple أن التحديث، الذي صدر يوم الخميس، يعمل على إصلاح مشكلة "قد تمنع نقل البيانات مباشرة من iPhone آخر أثناء الإعداد" ( عبر MacRumors ).



ويجب ملاحظة أن iOS 17.0.2 متاح فقط لهواتف iPhone 15 التي تم إطلاقها للتو، وأحدث برنامج لأجهزة iPhone الأقدم هو iOS 17.0.1، والذي تم إطلاقه أيضًا يوم الخميس وتضمن بعض التحديثات الأمنية الكبيرة ، وبعد محاولة بدء النقل، قد يطالبك هاتفك الجديد بالتحديث - على الأقل، هذا ما حدث لأحد المستخدمين وفقا ل The Verge .



ويتوفر iPhone 15 وiPhone 15 Pro رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة، مع ترقيات مثل منافذ USB-C وتصميمات خارجية محدثة (التيتانيوم لطرازات Pro! ) وكاميرات محسنة











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