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شرطى روبوت جديد بنيويورك يتولى مراقبة مترو الأنفاق فى المدينة

9/24/2023 4:25:25 AM
(MENAFN- Youm7) تضم محطة مترو الأنفاق الأكثر ازدحامًا فى مدينة نيويورك عضوًا جديدًا في الطاقم، وهو روبوت يبلغ وزنه 400 رطل تقريبًا كشف عنه عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، حيث قال: "نحن ملتزمون باستكشاف أدوات مبتكرة لمواصلة جعل هذه المدينة الكبيرة الأكثر أمانًا في أمريكا، وهذا الروبوت K5، لديه القدرة على أن يكون بمثابة أداة مهمة.



وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحتوي الروبوت، وهو أحد منتجات شركة Knightscope لتطوير الروبوتات الأمنية المستقلة ومقرها كاليفورنيا، على أربع كاميرات يمكنه استخدامها لتصوير الفيديو ويتحرك بسرعة 3 ميل في الساعة.



وسيتجول في محطة مترو أنفاق تايمز سكوير، شارع 42 جنبًا إلى جنب مع ضابط بشري، لمدة أسبوعين كجزء من اختبار التشغيل من قاعة المدينة، وبعد ذلك، من المتوقع تسيير دوريات بالمحطة لمدة شهرين.



سيتجول الروبوت، المعروف باسم K5، في محطة مترو أنفاق تايمز سكوير من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحًا، وبمتوسط 9 دولارات في الساعة، قال آدامز إن تكلفة الروبوت "أقل من الحد الأدنى للأجور".



وظهر الروبوت لأول مرة في أبريل الماضي إلى جانب كلب بوليسي آلي قالت الإدارة إنه سيتم استخدامه للتنقل في المواقف الخطرة.



وقال آدامز إن الروبوت لديه قارئ لوحة ترخيص، ولكن لا توجد لديه قدرات التعرف على الوجه في الوقت الحقيقي، الأمر الذي كان مصدر قلق للمدافعين عن الخصوصية.



وأضاف آدامز إن الروبوت لديه زر يمكنه ربط ركاب مترو الأنفاق بشخص حي في جميع الأوقات إذا كانت لديهم أسئلة أو للإبلاغ عن حادث.







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