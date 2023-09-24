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مناقشة ثنائية لتجريم الإساءة إلى القرآن

9/24/2023 4:15:43 AM
(MENAFN- Al Watan) التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين في نيويورك، مع وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسمسون.
وخلال اللقاء، اطلع الوزير الدنماركي الأمين العام على الخطوات التي اتخذتها حكومة بلاده باقتراح تشريع لتجريم الإساءة إلى الكتب المقدسة.
من جهته، جدد الأمين العام موقف المنظمة من مسألة تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف مثلما تضمنه قرار مجلس وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية الثامنة عشرة، ودعوة المنظمة للدول المعنية باتخاذ إجراءات عملية لمنع تكرار تلك الجريمة، مشيدًا بالخطوة التي اتخذتها الدنمارك في سبيل ذلك.

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