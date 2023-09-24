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مستوطنون يقتحمون الأقصى

9/24/2023 4:15:43 AM
(MENAFN- Al Watan) وسط دعوات من قبل المستوطنين لتكثيف اقتحامات الأقصى، اليوم وغدا، اقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي واصلت فرض إجراءاتها المشددة على أبواب الأقصى ومحيطه، وعرقلة وصول المصلين والزوار إلى باحاته.
وأفادت مصادر فلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا جولات استفزازية في باحاته.

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