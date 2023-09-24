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دخان القصف يغطي الخرطوم

9/24/2023 4:15:42 AM
(MENAFN- Al Watan) تصاعدت أعمدة دخان وسط عاصمة السودان الخرطوم في منطقة السوق العربي ومحيط قيادة الجيش، في صراع بدأ يتخذ منحنيات خطيرة مع ارتفاع معدلات النزوح والموت جراء الجوع.
واستهدف سلاح المدفعية التابع للجيش، صباح اليوم، عدداً من الأهداف والنقاط التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع في مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، بحسب ما أفاد ت وسائل إعلامية.
وضربت المسيرات الجوية للجيش أهدافاً متحركة للدعم في منطقة الأحياء القديمة وسط أم درمان.
وكانت عدة مواقع عسكرية حساسة، لا سيما مقر القيادة العامة للجيش شهدت خلال الأيام الماضية، اشتباكات عنيفة بين الطرفين.
ومنذ أشهر، تتجدد الاشتباكات في الخرطوم بين الجيش بقيادة عبد الفاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي.
ويأتي استمرار عمليات القتال في وقت تتأزم فيه الظروف الاقتصادية والإنسانية للمواطنين في مدن العاصمة مع شح مياه الشرب في عدد من أحياء أم درمان وبحري.
كما حصد الصراع أكثر من 4000 قتيل، وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة، رغم أنه من المؤكد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، كما يجزم أطباء وناشطون.

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