صناعة الكابلات العمانية تحصد جائزة "الشركة الأفضل أداءً" خلال جوائز عالم الاقتصاد 2023

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- Onliii Communications) مسقط، 24 سبتمبر 2023 – حصدت صناعة الكابلات العمانية، الشركة العمانية الرائدة في صناعة الكابلات والأنظمة، جائزة "الشركة الأفضل أداءً"، ضمن فئة الشركات الكبرى وذلك خلال جوائز عالم الاقتصاد 2023.
ويأتي تكريم الشركة نظراً لدورها المؤثر على قطاع الأعمال، ومساهماتها الفاعلة في تحقيق التقدم الاقتصادي المستدام في سلطنة عمان. وتعتبر صناعة الكابلات العمانية من الشركات الرائدة المصنعة للمنتجات والخدمات الكهربائية، القائمة على الابتكار من أجل تحقيق الاستدامة عبر النقل المستمر للتكنولوجيا والمعرفة.
وقالت سينزيا فاريسي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العمانية: “إن حصول شركة صناعة الكابلات العمانية على هذه الجائزة المرموقة يؤكد من جديد على مدى التزامنا، ودليل على العمل الدؤوب الذي يقوم به فريق عملنا من أجل تحقيق الأفضل. يعزز هذا التكريم التزامنا الشامل بالتميز والابتكار لتحقيق التحول المستمر للطاقة في سلطنة عمان. نحن ملتزمون في تحقيق التقدم الاجتماعي والمناخي، للمساهمة في تقدم سلطنة عمان المستمر وازدهارها بما يتماشى مع رؤية عمان 2040".
وأقيم الحدث في نسخته الثالثة عشر بحضور معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني في فندق شيراتون بسلطنة عمان، وصاحب السمو السيد ملك بن شهاب آل سعيد كضيف الشرف. كما شهد الحدث حضور عدد كبير من رجال الأعمال في سلطنة عمان. ويعتبر بمثابة منصة لتبادل الأفكار القيادية والاحتفال بالإنجازات البارزة لقادة الشركات في سلطنة عمان والشركات المتميزة.
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