Sunday, 24 September 2023 12:01 GMT

فرنسا.. بدء انتخابات جزئية في مجلس الشيوخ اليوم

9/24/2023 3:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المقرر أن تخضع نصف مقاعد مجلس الشيوخ الفرنسي للانتخابات اليوم الأحد.

ويحق لنحو 77 ألف من الساسة داخل فرنسا والإقليميين التصويت في الانتخابات الجزئية اليوم الأحد.
وعلى عكس الجمعية الوطنية، لا يتم انتخاب مجلس الشيوخ من خلال الاقتراع العام المباشر.

ومن المتوقع أن يبقي المحافظون على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ.

ويشغل معسكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 24 مقعدا في مجلس الشيوخ.


ويتألف مجلس الشيوخ من 348 مقعداً، يتم انتخابهم لفترة مدتها ستة أعوام.

وتخضع نصف المقاعد للانتخابات كل ثلاثة أعوام.

البيان

MENAFN24092023000208011052ID1107128390

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث