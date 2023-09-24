محمد منير يرفض عرض نتفليكس
التاريخ
9/24/2023 3:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت تقارير إعلامية عن رفض الفنان المصري محمد منير، 68 سنة، عرضًا من منصة "نتفليكس"، لتقديم قصة حياته في سلسلة من الحلقات تتضمن رحلة مشواره الفني.
"الكينج" لم يوافق بسبب "اختلاف في وجهات النظر حول المحتوى المقرر تقديمه" بحسب التقارير ، التي أشارت إلى أن العرض كان من المفترض أن يجمع عددًا من الأشخاص الذين كان لهم بصمة في مسيرة منير الفنية.
وبحسب المعلومات المتداولة ، فقد نصَّ العرض "المرفوض" لـ"نتفليكس" على صاحب أغنية "سو يا سو"، تقديم قصة حياته وسيرته في مجموعة من الحلقات على ألّا تزيد مدة الحلقة الواحدة عن ساعة ونصف الساعة.
فوشيا
MENAFN24092023000208011052ID1107128389
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.