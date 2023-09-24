محمد منير يرفض عرض نتفليكس



"الكينج" لم يوافق بسبب "اختلاف في وجهات النظر حول المحتوى المقرر تقديمه" بحسب التقارير ، التي أشارت إلى أن العرض كان من المفترض أن يجمع عددًا من الأشخاص الذين كان لهم بصمة في مسيرة منير الفنية.



وبحسب المعلومات المتداولة ، فقد نصَّ العرض "المرفوض" لـ"نتفليكس" على صاحب أغنية "سو يا سو"، تقديم قصة حياته وسيرته في مجموعة من الحلقات على ألّا تزيد مدة الحلقة الواحدة عن ساعة ونصف الساعة.



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