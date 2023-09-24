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محمد منير يرفض عرض نتفليكس

9/24/2023 3:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت تقارير إعلامية عن رفض الفنان المصري محمد منير، 68 سنة، عرضًا من منصة "نتفليكس"، لتقديم قصة حياته في سلسلة من الحلقات تتضمن رحلة مشواره الفني.


"الكينج" لم يوافق بسبب "اختلاف في وجهات النظر حول المحتوى المقرر تقديمه" بحسب التقارير ، التي أشارت إلى أن العرض كان من المفترض أن يجمع عددًا من الأشخاص الذين كان لهم بصمة في مسيرة منير الفنية.


وبحسب المعلومات المتداولة ، فقد نصَّ العرض "المرفوض" لـ"نتفليكس" على صاحب أغنية "سو يا سو"، تقديم قصة حياته وسيرته في مجموعة من الحلقات على ألّا تزيد مدة الحلقة الواحدة عن ساعة ونصف الساعة.

فوشيا


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