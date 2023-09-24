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الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل

9/24/2023 3:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: اسماعيل رائد أبو شيخة، وفواز أبو شيخة، ومعاذ أبو شيخة، من قرية كرمة جنوب الخليل.
وفا

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