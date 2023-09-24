الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل
التاريخ
9/24/2023 3:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: اسماعيل رائد أبو شيخة، وفواز أبو شيخة، ومعاذ أبو شيخة، من قرية كرمة جنوب الخليل.
وفا
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