سفينة قمح أوكراني ثانية تصل إسطنبول عبر البحر الأسود

سفينة قمح أوكراني ثانية تصل إسطنبول عبر البحر الأسود
التاريخ
9/24/2023 3:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وصلت سفينة قمح أوكراني ثانية، اليوم الأحد، إلى اسطنبول عبر البحر الأسود، رغم تهديدات موسكو بضرب أي سفن تنطلق من أوكرانيا.
وكانت سفينة "أرويات" التي ترفع علم جزر بالاو انطلقت يوم الجمعة من مرفأ تشورنومورسك جنوب أوديسا، وهي ثاني سفينة تسلك ممراً بحريا أقامته كييف بمحاذاة سواحل دول حليفة لها للالتفاف على الحصار الذي تفرضه موسكو.
وأورد موقعا "مارين ترافيك" و"فيسل فايندر" أن سفينة أرويات التي تنقل 17600 طن من القمح الأوكراني الموجه إلى مصر، كانت عند المخرج الجنوبي لمضيق البوسفور في بحر مرمرة.
ومن المتوقع أن تتوجه سفينة أرويات إلى مضيق الدردنيل في تركيا للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط في طريقها إلى مصر.
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