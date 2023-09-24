سفينة قمح أوكراني ثانية تصل إسطنبول عبر البحر الأسود



وكانت سفينة "أرويات" التي ترفع علم جزر بالاو انطلقت يوم الجمعة من مرفأ تشورنومورسك جنوب أوديسا، وهي ثاني سفينة تسلك ممراً بحريا أقامته كييف بمحاذاة سواحل دول حليفة لها للالتفاف على الحصار الذي تفرضه موسكو.



وأورد موقعا "مارين ترافيك" و"فيسل فايندر" أن سفينة أرويات التي تنقل 17600 طن من القمح الأوكراني الموجه إلى مصر، كانت عند المخرج الجنوبي لمضيق البوسفور في بحر مرمرة.



ومن المتوقع أن تتوجه سفينة أرويات إلى مضيق الدردنيل في تركيا للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط في طريقها إلى مصر.