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المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يوضح حول العاصفة أوفيليا

9/24/2023 3:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم الأحد، إن "العاصفة أوفيليا" التي كانت عاصفة مدارية، تحولت الآن إلى منخفض مداري.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية ومقرها ميامي، أنه تم إيقاف جميع التحذيرات من هبوب العواصف والعواصف المدارية المتعلقة "بالعاصفة أوفيليا" مضيفة أنه من المرجح أن تصبح "أوفيليا" إعصاراً ما بعد المداري اليوم الأحد، مع توقع المزيد من الضعف.

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