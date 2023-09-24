المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يوضح حول العاصفة أوفيليا

المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يوضح حول العاصفة أوفيليا
التاريخ
9/24/2023 3:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم الأحد، إن "العاصفة أوفيليا" التي كانت عاصفة مدارية، تحولت الآن إلى منخفض مداري.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية ومقرها ميامي، أنه تم إيقاف جميع التحذيرات من هبوب العواصف والعواصف المدارية المتعلقة "بالعاصفة أوفيليا" مضيفة أنه من المرجح أن تصبح "أوفيليا" إعصاراً ما بعد المداري اليوم الأحد، مع توقع المزيد من الضعف.
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