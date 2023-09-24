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فنان عربي شهير يُعلن وفاة المئات من اقاربه باعصار دانيال -صورة

9/24/2023 3:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الفنان الليبي حميد الشاعري مصرع مئات من اقاربه في مدينة درنة المنكوبة جراء الاعصار دانيال الذي ضرب شرقي البلاد في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري.
وكتب حميد في منشور عبر حسابه على فيسبوك“إنا لله وإنا اليه راجعون، نعزّي أنفسنا ونعزي أهل درنة ونعزي قبيلة الشاعري في وفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة، نحتسبهم عند الله شهداء”. وتفاعل الآلاف مع منشور حميد المؤثر بتقديم العزاء والدعاء بالرحمة لضحايا الإعصار.
وحميد الشاعري (62 عامًا) هو مغنٍّ وموسيقيّ وُلد لأب ليبي وأم مصرية ويحمل الجنسيتين الليبية والمصرية.




الجزيرة

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