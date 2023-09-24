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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

9/24/2023 3:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن قيامها بفصل التيار الكهربائي، يوم غدٍ الاثنين، عن مناطق في محافظة الكرك.
وبيّنت الشركة، أن الفضل سيكون على مغذي الموجب، وسوف يستمر من الساعة 10:00 صباحاً، حتى الساعة 4:00 عصراً.


وأضافت أن المناطق التي سوف تتأثر بالفصل هي : الجدعا / مغير / مسعر / العالية / اريحا / ابو ترابة / استراحة تراجان / ريف السلايطة / سد الموجب / مضخات سلطة المياه.

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