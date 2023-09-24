فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء
التاريخ
9/24/2023 3:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن قيامها بفصل التيار الكهربائي، يوم غدٍ الاثنين، عن مناطق في محافظة الكرك.
وبيّنت الشركة، أن الفضل سيكون على مغذي الموجب، وسوف يستمر من الساعة 10:00 صباحاً، حتى الساعة 4:00 عصراً.
وأضافت أن المناطق التي سوف تتأثر بالفصل هي : الجدعا / مغير / مسعر / العالية / اريحا / ابو ترابة / استراحة تراجان / ريف السلايطة / سد الموجب / مضخات سلطة المياه.
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