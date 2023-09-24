صاروخ Spacex ينقل 22 قمرا صناعيا ستارلينك إلى المدار



ووفقا لبيان الشركة، تم بنجاح نشر هذه الأجهزة الفضائية الخاصة بالإنترنت، في المدار الفضائي القريب من الأرض.

وبحسب ما ورد في البيان، تم إطلاق الصاروخ صباح اليوم الأحد. وبثت شركة SpaceX عملية الإطلاق على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي X.



وقال بيان الشركة: "تم نقل 22 قمرا صناعيا من نوع ستارلينك إلى المدار".



ويشار إلى أن ستارلينك، هي شبكة أقمار صناعية مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في أي مكان على هذا الكوكب. ويتم تنفيذ المشروع من قبل شركة SpaceX التي يملكها إيلون ماسك منذ عام 2018. يوجد حاليا حوالي 4.2 ألف قمر صناعي من نوع ستارلينك في المدار.



في وقت سابق، أفاد موقع Cybernewsبأن شركة سبيس إكس، فقدت 212 قمرا صناعيا في الفترة من 18 يوليو إلى 18 سبتمبر.



ووفقا لمعلومات الموقع، تزايد عدد الأقمار الصناعية المحترقة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع ملاحظة قفزة كبيرة منذ شهر يوليو. ومن غير الواضح ما إذا كان خروج هذه الأقمار الصناعية من مدارها قد تم التخطيط له أم أنه نجم عن خلل.

RT