الاحتلال الإسرائيلي يغلق الضفة الغربية والمعابر مع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الضفة الغربية والمعابر مع غزة
التاريخ
9/24/2023 3:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد ،فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة، خلال ما يُسمى "يوم الغفران اليهودي" الذي يصادف اليوم وغدا الاثنين .
ويأتي قرار الإغلاق، بحسب ما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي، "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي"، ثم "سيُقرر في ما بعد بشأن إمكانية فرض الإغلاق في باقي أيام الأعياد اليهودية".
وخلال الإغلاق يُمنع الفلسطينيون إلا في الحالات الطارئة من عبور الحواجز إلى أراضي المحتلة (1948) ، كما تمنع حركة الأفراد والبضائع من قطاع غزة وإليه.
وتفرض دولة الاحتلال الإسرائيلي عادة إغلاقاً على الضفة الغربية في فترة الأعياد اليهودية، ولاسيما في الفترات التي تشهد توتراً أمنياً.
يشار إلى أن الأعياد اليهودية تكثر في شهر أيلول الحالي وتستمر حتى تشرين الأول المقبل.
بترا
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