جباكو تصدر منتجات الأردن الزراعية إلى 26 سوقا إقليمية ودولية

وقال أبو الخير إن الدول التي وصلت إليها الشركة هي: (هولندا، هنغاريا، رومانيا، بولندا، النمسا، روسيا، اليونان، قبرص، بريطانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أوكرانيا، كرواتيا، إيطاليا، التشيك، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، تركيا، الدنمارك، مولدوفا وفنلندا) بالإضافة إلى الأسواق التقليدية والعمل بعقود واضحة في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر.

وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة الدول إلى ما يزيد عن 30 سوقا جديدة للأعوام القادمة وهي أسواق استراتيجية ضخمة وتحتاج إلى التجهيز والاستعداد لتلبية العقود وفق متطلبات هذه الأسواق وتحتاج إلى خطة تدريجية للحصول على حصه مناسبة في هذه الأسواق مثل الولايات المتحدة والصين وكندا وإندونيسيا واليابان وماليزيا.

وذكر أبو الخير أن الشركة عملت على إبرام اتفاقيات مع هذه الدول وإبرام اتفاقيات مع 100 مزارع لتنفيذ العقود المبرمة دولياً والبالغة 10 آلاف طن لهذا العام، فيما وصلت الصادرات خلال الأشهر الأولى من عمر الشركة إلى 2000 طن.



وأضاف أن الشركة تعمل على دراسة خطوط الإمداد والنقل المناسبة لتحقيق المنافسة، بالإضافة إلى شروط الجودة لدى المستورد، والتي يتم الاتفاق عليها مع المزارع المحلي.

وبيّن أبو الخير أن الشركة تعمل اليوم على تزويد المصدر المحلي بالمعلومات ودراسات السوق والنقل لهذه الأسواق مما يحقق فرصاً إيجابية لزيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى الهدف الرئيسي وهو زيادة الصادرات الزراعية.



وأشار إلى أن الشركة حصلت على عقود مضاعفة مقارنة بالأعداد الحالية، إلا أنها تحتاج إلى توفير مركز تعبئة وتصنيف وتخزين بالإضافة إلى التبريد، وهو ما ستعمل عليه الشركة لتحقيق البنية التحتية لزيادة الصادرات وفقا لخطة عمل الشركة.







