الولايات المتحدة تفرض قيودًا لمواجهة التوسع الصيني في صناعة أشباه الموصلات

(MENAFN
) أعلنت الولايات المتحدة عن إصدار قيود جديدة يوم الجمعة الموافق 22 أيلول, بهدف الحد من توسع الشركات التي تعمل في مجال صناعة أشباه الموصلات والتي تستفيد من تمويل فدرالي لإنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة، وذلك بهدف منافسة التقدم التكنولوجي الصيني في هذا القطاع الحيوي.
كما تأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الولايات المتحدة لتعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية والحفاظ على تفوقها التكنولوجي في مجال أشباه الموصلات في وجه التنافس الصيني.
كذلك تمثل هذه القيود آخر الإجراءات التنظيمية قبل أن تعلن وزارة التجارة الأمريكية عن تخصيص أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات الفدرالية لتعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية داخل الولايات المتحدة وفي الخارج بشروط معينة.
في حين يشمل التمويل الفدرالي الجديد القيود على الشركات التي تستفيد منه، حيث سيتم منع الشركات التي تحصل على التمويل من زيادة إنتاجها بشكل كبير أو توسيع نشاطها في الصين. وسيتم زيادة التمويل للشركات التي ترغب في تطوير إنتاجها خارج الولايات المتحدة بنسب محددة تتراوح بين 5 و10 في المئة، اعتمادًا على تقنيات الرقائق الإلكترونية المستخدمة.
تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تمثل صناعة أشباه الموصلات جزءًا حاسمًا في الصراع على التفوق التكنولوجي والاقتصادي بين البلدين.
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