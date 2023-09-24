الإحصاء: ارتفاع بنسبة 2% في عجز الميزان التجاري خلال تموز

وبحسب نتائج المسح، ارتفعت الصادرات خلال الشهر المرصود بنسبة 8% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 15% مقارنة مع شهر تموز من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 141.1 مليون دولار أميركي.

كما ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة 7% مقارنة مع شهر حزيران، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 26%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وارتفعت الواردات خلال شهر تموز بنسبة 3% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 2% مقارنة مع شهر تموز من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 699.6 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر تموز من عام 2023 بنسبة 11% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تموز من عام 2023، بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 6% مقارنة مع الشهر الذي سبقه.