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الإحصاء: ارتفاع بنسبة 2% في عجز الميزان التجاري خلال تموز

9/24/2023 3:12:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أظهرت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، التي نشرت اليوم الأحد، أن قيمة العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغ 558.5 مليون دولار أميركي، مرتفعا بنسبة 2% خلال شهر تموز من عام 2023، مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفض بنسبة 1% مقارنة مع الشهر المناظر له من عام 2022.

وبحسب نتائج المسح، ارتفعت الصادرات خلال الشهر المرصود بنسبة 8% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 15% مقارنة مع شهر تموز من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 141.1 مليون دولار أميركي.

كما ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة 7% مقارنة مع شهر حزيران، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 26%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وارتفعت الواردات خلال شهر تموز بنسبة 3% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 2% مقارنة مع شهر تموز من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 699.6 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر تموز من عام 2023 بنسبة 11% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تموز من عام 2023، بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 6% مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

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