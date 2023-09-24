ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين وجهود تعزيز الاقتصاد الخاص

(MENAFN
) أظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية أن الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي في البر الرئيسي للصين قد ارتفع بنسبة 18.8 بالمئة سنوياَ خلال الفترة من بداية السنة إلى آب من 2023، ليصل إلى 585.61 مليار يوان. ومن الجدير بالذكر أن هذا النمو يأتي في سياق جهود الصين لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما ارتفع التدفق الإجمالي للاستثمار من ناحية قيمة الدولار الأمريكي، بمعدل 11.5 بالمئة سنوياَ ليصل إلى 83.73 مليار دولار أمريكي. يُعتبر هذا النمو إشارة إيجابية للاقتصاد الصيني وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
كذلك زادت قيمة المشاريع المتعاقد عليها في الخارج بمعدل 6.1 بالمئة سنوياَ لتصل إلى 648.62 مليار يوان، وبلغ حجم عقود المشاريع الجديدة 863.34 مليار يوان، مما يعكس نشاطًا مستدامًا في مجال الاستثمارات الدولية.
في حين أعلنت الهيئة الرقابية الصينية أجراءات جديدة لتعزيز القطاع الخاص ودعمه، بما في ذلك تعزيز مكافحة الاحتكار والبحث عن المخاطر والإنذار المبكر فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية وعمليات الدمج والاستحواذ. ومن المقرر أن تستمر هذه الجهود في إزالة الحواجز وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق، مما يشجع على مشاركة المؤسسات الخاصة في تطوير المعايير وتعزيز الاقتصاد الصيني.
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