خسائر بطاقات الائتمان تزداد في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية

(MENAFN
) شهدت الولايات المتحدة تسارعًا ملحوظًا في وتيرة خسائر شركات بطاقات الائتمان خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت هذه الخسائر إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، وتعتبر هذه النسبة الأعلى منذ نحو 3 عقود إذا استبعدنا فترة الأزمة المالية. وفقًا لبيان صادر عن مصرف "جولدمان ساكس".
كما وصلت الخسائر إلى أدنى نقطة في أيلول 2021، لكنها بدأت في الارتفاع بسرعة منذ أول ربع من السنة الماضية. حيث تشير بيانات البنك إلى أن نسبة الخسائر حاليًا تبلغ 3.63 بالمئة، وهذا يمثل زيادة بمعدل 1.5 بالمئة عن أدنى مستوى تم تسجيله سابقًا. ومن المتوقع أن تشهد هذه النسبة زيادة إضافية تصل إلى 4.93 بالمئة بزيادة تقدر بنحو 1.3 نقطة مئوية.
كذلك يأتي هذا الارتفاع السريع في خسائر بطاقات الائتمان في ظل مستويات قياسية للديون على بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، حيث يدين الأمريكيون بأكثر من تريليون دولار على هذه البطاقات وهو رقم قياسي. وفقًا لمصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تثير هذه الزيادة في الديون مخاوف بشأن استدانة الأمريكيين وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي للأفراد.
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