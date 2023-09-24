أسعار وقود الطائرات يزداد ويشدد على ضغوط شركات الطيران العالمية

(MENAFN
) شهدت أسعار وقود الطائرات ارتفاعًا حادًا خلال الأسبوع المنتهي في 15 أيلول، حيث ارتفع متوسط سعر برميل الوقود وفقًا لمؤشر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إلى 135.18 دولارًا للبرميل. هذا الارتفاع بلغ 9.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من شهر آب الماضي. وهذا الارتفاع السريع في أسعار الوقود يشكل تحديًا كبيرًا لشركات الطيران العالمية.
في منطقة الشرق الأوسط، ارتفع متوسط سعر برميل الوقود إلى 127.68 دولارًا، مما يمثل زيادة بمعدل 4.7 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق و8 بالمئة مقارنة بشهر آب.
وفي أوروبا ووسط آسيا، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 5.5 بالمئة أسبوعياَ إلى 133.76 دولارًا، وزادت بمعدل 7.9 بالمئة شهرياَ. بينما ارتفعت الأسعار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل 4.6 بالمئة أسبوعياَ إلى 125.9 دولارًا.
وبالنسبة لأمريكا الجنوبية والوسطى، ارتفعت الأسعار بمعدل 4.2 بالمئة أسبوعياَ، بلغت 138.2 دولارًا. وفي منطقة أمريكا الشمالية، ارتفعت الأسعار بنسبة 6.8 بالمئة إلى 339.2 دولارًا.
يعتبر الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات تحديًا إضافيًا لصناعة الطيران العالمية، حيث تكافح الشركات لتحمل تكاليف الوقود المتزايدة وضغوط التشغيل. وتشير هذه الزيادة إلى أهمية مراقبة مؤشر الأسعار وتطوير سياسات تسعير جديدة للتعامل مع هذا التحدي الاقتصادي.
من الجدير بالذكر أن مناطق مختلفة تحمل نصيبًا مختلفًا من استهلاك وقود الطائرات عالميًا، حيث تتصدر أمريكا الشمالية القائمة بنسبة 39 بالمئة، تليها أوروبا بمعدل 28 بالمئة، ومنطقة آسيا والهادي بنسبة 22 بالمئة، وأمريكا الجنوبية والوسطى بمعدل 4 بالمئة.
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