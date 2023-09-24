تعديل ضريبة الأرباح غير المتوقعة في البنوك الإيطالية يثير الجدل

(MENAFN
) في تطورات مثيرة في الساحة الاقتصادية الإيطالية، أفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن الحكومة تعتزم إجراء تعديل على ضريبة مثيرة للجدل تطال أرباح المصارف غير المتوقعة. هذه الضريبة كانت قد أثارت اضطرابًا كبيرًا في أسواق الأسهم للمصارف الإيطالية عندما تم الإعلان عنها في آب.
كما تم التوصل إلى اتفاق تبعاَ لجريدة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، بين الأحزاب الحاكمة في حكومة جورجا ميلوني يوم أول أمس لإجراء تعديل على هذه الضريبة المثيرة للجدل. وحسب هذا الاتفاق، سيتم وضع سقف على نسبة الضريبة، حيث ستبلغ 0.26 بالمئة من الأصول المصرفية ذات المخاطر بدلاً من 0.1 بالمئة من إجمالي أصول البنوك. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى استثناء حيازات البنوك من الضريبة على السندات الحكومية.
كذلك تشير وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن هذا التعديل سيتيح للمصارف أيضًا عدم دفع الضريبة في حال قررت تخصيص نفس المبلغ لتعزيز رأس المال بدلاً من توزيعه على المستثمرين.
في حيهن ستستمر النسخة الجديدة من الضريبة تبعاَ للجريدة، في تمكين الحكومة من جمع نحو 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار). تلك الخطوة قد تثير مناقشات حول تأثيرها على القطاع المصرفي الإيطالي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
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