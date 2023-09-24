الرئيس الصيني يعبر عن التزام بتعزيز الشراكة مع كوريا الجنوبية

(MENAFN
) خلال لقائه مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عزم بكين على تعزيز شراكتها مع كوريا الجنوبية، وذلك في سياق تصاعد التوترات في المنطقة بسبب قضايا مثل روسيا والولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
كما أُجريت المحادثات بين الزعيمين في مدينة هانغتشو شرق الصين قبل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع القمة المزمعة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية في سول في 26 أيلول، والتي تعد أول قمة يشارك فيها كبار المسؤولين من البلدان الثلاثة منذ 4 سنوات.
كذلك أعرب شي عن ترحيبه بالقمة وقال إنها تأتي في وقت مناسب، وأعرب عن استعداده لدراسة جدياً مسألة زيارة كوريا الجنوبية. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم الكشف في البيانات الصينية عن أي تعليق رسمي حول القمة أو إمكانية زيارة شي لسول.
في حين شدد شي على أهمية الالتزام بالتعاون بناءً على رغبة كوريا الجنوبية في تعزيز التعاون الإيجابي، ودعا سول إلى التوصل إلى توافق من أجل الحفاظ على التعاون الودي. وأشار إلى أن هناك إمكانية لتعزيز العلاقات المتبادلة والتعاون بين البلدين.
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