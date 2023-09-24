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بقيادة المتطرف غليك... عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط اجراءات مشددة

9/24/2023 2:14:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددّت من اجراءاتها العسكرية في محيط "الأقصى"، وأعاقت دخول المصلين والمرابطين، لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة، في ذكرى "يوم الغفران" اليهودي.

وكان اتحاد "منظمات الهيكل" المزعوم قد دعا إلى اقتحام مركزي للأقصى اليوم وغدا، عشية "يوم الغفران".


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