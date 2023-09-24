بقيادة المتطرف غليك... عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط اجراءات مشددة

بقيادة المتطرف غليك... عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط اجراءات مشددة
التاريخ
9/24/2023 2:14:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددّت من اجراءاتها العسكرية في محيط "الأقصى"، وأعاقت دخول المصلين والمرابطين، لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة، في ذكرى "يوم الغفران" اليهودي.
وكان اتحاد "منظمات الهيكل" المزعوم قد دعا إلى اقتحام مركزي للأقصى اليوم وغدا، عشية "يوم الغفران".
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