بقيادة المتطرف غليك... عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط اجراءات مشددة

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددّت من اجراءاتها العسكرية في محيط "الأقصى"، وأعاقت دخول المصلين والمرابطين، لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة، في ذكرى "يوم الغفران" اليهودي.

وكان اتحاد "منظمات الهيكل" المزعوم قد دعا إلى اقتحام مركزي للأقصى اليوم وغدا، عشية "يوم الغفران".



