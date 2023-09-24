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الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل

9/24/2023 2:14:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأحد صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا بشكل عام ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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