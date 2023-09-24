الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل
التاريخ
9/24/2023 2:14:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأحد صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وهذه الليلة، يكون الجو صافيا بشكل عام ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الاثنين يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وبعد غد الثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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