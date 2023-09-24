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الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل سبعة طلاب

9/24/2023 2:14:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جامعة بيرزيت شمال رام الله، واعتقلت سبعة طلاب.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر عبد المجيد حسن من دير السودان، وعمر خليل ومحمود جلال نخلة من مخيم الجلزون، ويحيى قاسم من قرية دورا القرع، ونادر عويضات من مخيم العروب في الخليل، وعبد الله نجم، وحسن علوان، وجميعهم في العشرينات من العمر، بعد اقتحام الجامعة، وتخريب المحتويات، والممتلكات.

من جانبها، أدانت جامعة بيرزيت، اقتحام قوات الاحتلال لحرمها فجر اليوم، واعتقال عدد من طلبتها، واحداث خراب في ممتلكات الجامعة.

وأكدت الجامعة، أن ما جرى يشكل انتهاكا كبيرا وواضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات، والمؤسسات التعليمية.

وشددت على أنها تعمل من خلال محاميها والمؤسسات القانونية على الاطمئنان على الطلبة المعتقلين.

يتبع...




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