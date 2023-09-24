الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل سبعة طلاب
التاريخ
9/24/2023 2:14:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جامعة بيرزيت شمال رام الله، واعتقلت سبعة طلاب.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر عبد المجيد حسن من دير السودان، وعمر خليل ومحمود جلال نخلة من مخيم الجلزون، ويحيى قاسم من قرية دورا القرع، ونادر عويضات من مخيم العروب في الخليل، وعبد الله نجم، وحسن علوان، وجميعهم في العشرينات من العمر، بعد اقتحام الجامعة، وتخريب المحتويات، والممتلكات.
من جانبها، أدانت جامعة بيرزيت، اقتحام قوات الاحتلال لحرمها فجر اليوم، واعتقال عدد من طلبتها، واحداث خراب في ممتلكات الجامعة.
وأكدت الجامعة، أن ما جرى يشكل انتهاكا كبيرا وواضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات، والمؤسسات التعليمية.
وشددت على أنها تعمل من خلال محاميها والمؤسسات القانونية على الاطمئنان على الطلبة المعتقلين.
يتبع...
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