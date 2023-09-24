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الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل 7 طلاب

9/24/2023 2:13:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جامعة بيرزيت شمال رام الله، واعتقلت 7 طلاب.
وأفادت مصادر لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر عبد المجيد حسن من دير السودان، وعمر خليل ومحمود جلال نخلة من مخيم الجلزون، ويحيى قاسم من قرية دورا القرع، ونادر عويضات من مخيم العروب في الخليل، وعبد الله نجم، وحسن علوان، وجميعهم في العشرينات من العمر، بعد اقتحام الجامعة، وتخريب المحتويات، والممتلكات.

وفا


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