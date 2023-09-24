الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل 7 طلاب
التاريخ
9/24/2023 2:13:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جامعة بيرزيت شمال رام الله، واعتقلت 7 طلاب.
وأفادت مصادر لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر عبد المجيد حسن من دير السودان، وعمر خليل ومحمود جلال نخلة من مخيم الجلزون، ويحيى قاسم من قرية دورا القرع، ونادر عويضات من مخيم العروب في الخليل، وعبد الله نجم، وحسن علوان، وجميعهم في العشرينات من العمر، بعد اقتحام الجامعة، وتخريب المحتويات، والممتلكات.
وفا
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