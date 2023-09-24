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السير تكشف سبب الأزمة الخانقة على الدوار الثالث في عمان

9/24/2023 2:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع حادث تصادم ما بين مركبتين ما بعد إشارة المهاجرين باتجاه الدوار الثالث مما أدى إلى تباطؤ الحركة المرورية وفق إدارة السير .
وقالت السير اليوم الأحد لـ"الوكيل الإخباري" إن كوادرها تعمل على رفع المركبات وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

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