السير تكشف سبب الأزمة الخانقة على الدوار الثالث في عمان

السير تكشف سبب الأزمة الخانقة على الدوار الثالث في عمان
التاريخ
9/24/2023 2:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وقع حادث تصادم ما بين مركبتين ما بعد إشارة المهاجرين باتجاه الدوار الثالث مما أدى إلى تباطؤ الحركة المرورية وفق إدارة السير .
وقالت السير اليوم الأحد لـ"الوكيل الإخباري" إن كوادرها تعمل على رفع المركبات وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.
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