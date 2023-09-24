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هذه القنوات الأكثر شعبية في واتساب

9/24/2023 1:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في الـ13 من سبتمبر الجاري، أطلق تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، خدمة "القنوات" التي طال انتظارها في أكثر من 150 بلدا في العالم، بعدما جرى اختبارها في دول بعينها.
وبعد مرور 10 أيام، بدأت بعض القنوات تحقق أرقاما بالملايين، وتظهر قائمة القنوات العشر الأكثر شعبية في "واتساب" حتى السبت في "واتساب" ما يلي:
1. واتساب 19 مليونا.
2. نتفليكس 14 مليونا.
3. ريال مدريد 13 مليونا.


4. الممثلة البريطانية الهندية كاترينا كيف 11 مليونا.
5. مغني الراب باد باني من بورتوريكو 10.7 مليون.
6. نادي برشلونة الإسباني 9.6 مليون.


7. الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ 7.1 مليون.
8. نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 7 مليون.
9. فريق الكريكت الهندي 6.9 مليون
10. نادي ليفربول الإنجليزي 6 مليون.
وخدمة "القنوات" في "واتساب" باختصار هي: حساب يبعث بانتظام رسائل إلى مستخدمين كثر، لكن لا يوجد فيها مجال للتفاعل كما في المجموعات المعروفة في التطبيق بحيث يمكن تبادل الرسائل.
لكن بوسع أي شخص اختيار متابعة أي قناة عبر البحث عنها في خانة (update) في واجهة "واتساب" على الهواتف الذكية.

سكاي نيوز


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