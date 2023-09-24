هذه القنوات الأكثر شعبية في واتساب



4. الممثلة البريطانية الهندية كاترينا كيف 11 مليونا.

5. مغني الراب باد باني من بورتوريكو 10.7 مليون.

6. نادي برشلونة الإسباني 9.6 مليون.



7. الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ 7.1 مليون.

8. نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 7 مليون.

9. فريق الكريكت الهندي 6.9 مليون

10. نادي ليفربول الإنجليزي 6 مليون.

وخدمة "القنوات" في "واتساب" باختصار هي: حساب يبعث بانتظام رسائل إلى مستخدمين كثر، لكن لا يوجد فيها مجال للتفاعل كما في المجموعات المعروفة في التطبيق بحيث يمكن تبادل الرسائل.

لكن بوسع أي شخص اختيار متابعة أي قناة عبر البحث عنها في خانة (update) في واجهة "واتساب" على الهواتف الذكية.

سكاي نيوز